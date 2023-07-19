空客 H175 直升机获中国民航局型号认可证，年内将对华交付 4 架

IT之家 7 月 19 日消息，空中客车直升机官微今日宣布，空客 H175 型直升机近日成功获得由中国民用航空局颁发的型号认可证。

图源 空客直升机官微

空客表示，中国是全球民用直升机需求最旺盛的市场之一，对超中型直升机的需求也在与日俱增。取证后的 H175 直升机将在中国开始交付，预计共有 4 架 H175 直升机将在 2023 年内交付中国客户。

空客直升机 CEO Bruno Even 表示：“H175 直升机在中国取证是空中客车直升机与中国直升机工业长期成功合作的又一伟大成就。即使在最严苛的条件下，H175 直升机也能凭借其先进的性能和可靠性完成关键救生任务，为中国人民提供优质的服务。”

IT之家从空客官方获悉，空中客车 H175 直升机于 2015 年投入运营，属于超中型直升机，可满足多种运营需求，包括海上人员运输、搜救、各类公共服务、私人及公务航空任务。目前在役的 53 架 H175 直升机在 13 个国家累计飞行时间超过 18 万 5 千小时。

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