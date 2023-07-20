亚洲首个，我国研制的电磁弹射微重力实验装置（4 秒）启动试运行

IT之家 7 月 20 日消息，据新华社报道，由中国科学院空间应用工程与技术中心研制建设的 4 秒电磁弹射微重力实验装置日前启动试运行。此装置采用电磁弹射的方式在地面构建微重力实验环境，相关性能指标达到国际先进水平。

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据介绍，该装置具有以下优点：

在实验效率方面，该装置可以达到每天近百次实验的频率；

在实验载荷强度要求方面，在该装置中实验舱所受的电磁驱动力全程可控，实验舱的回收加速度可控制在 3g 左右，常规科学仪器都可以用于实验；

在运行成本方面，该装置采用储能和电磁驱动技术，单次实验消耗电能仅 1 度左右，便于开展大规模的科学实验。

此装置采用电磁弹射系统将实验舱垂直加速到预定速度后释放，实验舱在上抛和下落阶段可为科学载荷提供时间 4 秒、水平 10μg 的微重力环境，同时，过载加速度不超过 5 倍重力加速度，实验间隔不大于 10 分钟。

中建二局安装公司表示，作为一种地基微重力实验设施，工程采用直线电机驱动实验舱体，以上抛下落方式来产生微重力环境，通过规划电机的运动过程，可以模拟微重力、月球重力、火星重力以及匀速运动等几种模式，可用于地基微重力实验，是“千米落井装置”的关键技术验证项目，国内尚无相关工程经验可供参考。

IT之家查询到，这是继德国之后的全球第二个电磁弹射微重力实验装置。新华社报道还称，中国科学院空间应用工程与技术中心正在规划建设 20 秒电磁弹射微重力实验装置。

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