《黑神话：悟空》开发商游戏科学将参加 2023 科隆展

IT之家 7 月 20 日消息，欧洲最大游戏展会 Gamescom 2023（科隆游戏展）将于 8 月 23 日-8 月 27 日举办，届时将有微软、腾讯、米哈游等各大游戏厂商参展。

根据科隆游戏展官网的参展商列表，IT之家查询发现《黑神话：悟空》的开发商游戏科学（Game Science）也在其中，意味着我们有望在展会上看到该公司的身影。

自从《黑神话：悟空》公布首个实机演示预告以来，该游戏就成为了国内外游戏圈讨论的焦点。游戏科学也会每隔一年交出一份阶段性开发成果，下一个实机演示预计将在今年 8 月 20 日公布。

作为一款以《西游记》为背景的 ARPG 游戏，《黑神话：悟空》基于虚幻引擎 5 开发，将于 2024 年夏季发售。

不过，游戏科学不只有《黑神话：悟空》一个游戏，本次参展的具体展示内容也没有公布，大家可以适当放低期待。

此外，在即将到来的 8 月，微软 Xbox 将出席德国科隆游戏盛会，并设立 Xbox 迄今为止的最大展位，预计接下来几周将会有更多关于此次展会内容的情报公布。

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