一加 Ace2 Pro 手机现身 Geekbench，搭载 3.2GHz 高通骁龙 8 Gen2

IT之家 7 月 20 日消息，型号为 OnePlus PJA110 的一加新机已经出现在了 Geekbench 基准测试平台上，@数码闲聊站 表示这就是即将发布的一加 Ace2 Pro 手机。

IT之家注意到，该机配备了 3.2GHz 的第二代骁龙 8 芯片而非 3.36 GHz 领先版，配备 16GB 内存，预装 Android 13 系统。

根据 @数码闲聊站的说法，这款新机采用了满血散热技术，首发量产 24GB LPDDR5X+1TB UFS 4.0，但主推 16+512GB 型号，而且还支持 150W 快充，性能释放很强。

结合之前的爆料来看，该机影像系统与 11R 相同，预计将配备 5000mAh 电池并搭载四个摄像头，分别是 50MP 主镜头、8MP 超广角镜头、2MP 微距镜头和 16MP 自拍相机。

爆料显示，一加 Ace 2 Pro 将采用类似 OPPO Reno10 Pro+ 的 6.74 英寸 1.5K 1440Hz PWM 京东方屏，并且具有窄边框和曲面屏，分辨率 2772 x 1240，刷新率为 120Hz，超过 10 亿种颜色和 1400 尼特峰值亮度。

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