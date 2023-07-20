三星 Samsung Pay 决定继续对韩国信用卡公司免费，并计划续签合同

IT之家 7 月 20 日消息，据韩媒《조선일보》报道，三星电子 19 日宣布，公司已决定“Samsung Pay 继续免费”，并计划与国内卡公司续签合同。

三星表示：“我们将继续与国内信用卡公司共存，共同发展国内 Pay 生态系统，为消费者提供最好的 Samsung Pay 服务。”不过，三星并未披露与每家信用卡公司的合同条款和条件的详细信息。

据IT之家此前报道，自今年 3 月份苹果 Apple Pay 在韩国推出以来，便捷支付的竞争变得更加激烈，三星开始考虑向信用卡公司收取费用。据支付行业透露，在韩国推出 Apple Pay 的现代卡每笔交易会向苹果支付 0.15% 的佣金。

自 2015 年三星推出 Samsung Pay 以来，它就没有从信用卡公司收取单独的费用。三星与信用卡公司的合同将在 8 月份到期，三星此前已发布合同终止通知。为此，业界猜测三星将签署一份收取费用的新合同。

信用卡公司对三星计划征收费用的消息提出抗议，称这将“影响消费者利益”。如果 Samsung Pay 收费增加，信用卡公司每年将不得不额外支付 700 亿至 1000 亿韩元（IT之家备注：当前约 3.99 亿至 5.7 亿元人民币）。不过，由于三星这次决定维持免费政策，所以大家可以暂时当作“无事发生”。

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