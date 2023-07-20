LG 发布多模态大语言模型 EXAONE 2.0，支持韩英两种语言

IT之家 7 月 20 日消息，LG 公司于昨晚正式发布多模态大语言模型 EXAONE 2.0，支持韩语、英语两种语言，可用于新材料、新药开发等领域。

据介绍，EXAONE 2.0 学习了“约 4500 万件通过合作伙伴关系获得的专利和论文等专业文献，以及 3.5 亿张图片”。为了解决超大型 AI 的高成本问题，EXAONE 2.0 在处理大规模语言模型（LLM）、图像和语言等多种信息的同时，还进行了轻量化设计。

图源 LG 官网，下同

另外，考虑到现有的大部分专业知识数据都是英语，LG 将 EXAONE 2.0 开发成可以同时理解和回答韩语和英语的双语模型，学习数据量也比现有模型增加了 4 倍以上。LG AI 研究院解释称，EXAONE 2.0 的语言模型在保持与现有模型相同的性能的同时，推理处理时间缩短 25%，内存使用量减少 70%，节省了约 78% 的费用。

IT之家从 LG 官网了解到，EXAONE 2.0 提供了三大服务平台，分别为 ExaOne Universe、ExaOne Discovery 以及 ExaOne Atelier。

LG 称 ExaOne Universe 是一个“专业的交互式 AI 平台”，可以有效帮助专家进行生产。该平台对于需要专业知识的问题，可提供各领域最新的专业数据，找出依据，并给出推论的答案。

AI 研究人员、合作大学等将从本月 31 日开始提供 ExaOne Universe 平台的 Closed Beta（非公开测试）服务，9 月将开始提供公司内所有研究人员都可以使用的正式服务。

ExaOne Discovery 平台可利用多模态 AI 技术，不仅对专业文献的文本进行解析，还对分子结构、图表、表格、图像等非文本信息进行了数据库化处理。LG AI 研究院预测，通过与 AI 对话，可以进行专业文献审查、材料结构设计、材料合成预测，研究开发所需时间将从 40 个月缩短到 5 个月。

今年第四季度将面向 LG 集团内化学、生物领域的研究人员提供 ExaOne Discovery 平台服务。

ExaOne Atelier 平台可以将“图像用语言表达”，将 EXAONE 2.0 学习的 3.5 亿张获得版权的图像，与文本进行匹配，提供专门用于图像生成和理解的功能。

ExaOne Atelier 平台将于本季度为 LG 集团的专业设计师为提供服务。

据 LG AI 研究院院长陆明勋（音）透露，目前，EXAONE 2.0 仅为 B2B（企业与企业之间）领域提供服务，不过未来有可能扩大到 B2C（企业与消费者之间）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。