8999 元起，荣耀 Magic V2 系列折叠屏手机今日开售：新一代青海湖双电池、3840Hz 超高频 PWM 调光护眼双屏

IT之家 7 月 20 日消息，荣耀 MagicV2 折叠屏旗舰手机今日正式开售，8999 元起。据介绍，指定机型老用户赠一年延长宝，新机享机场贵宾厅权益。退换货免运费，碎屏宝服务 7 折购。

荣耀 Magic V2

16+256GB 版本 8999 元

16+512GB 版本 9999 元

16GB+1TB 至臻版 11999 元（送手写笔）

据介绍，荣耀 Magic V2 素皮版最薄只有 9.9mm，展开最薄 4.7mm（IT之家注：玻璃版展开厚 4.8mm、折叠厚 10.1mm）。据称，折叠态的荣耀 Magic V2 比华为 Mate50 RS 还要薄。

该机搭载骁龙 8 Gen 2 领先版、LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，内置自研射频增强芯片 C1、独立安全存储芯片，拥有 0.22mm 超薄 VC+ 超高导热石墨 + 导热凝胶 + 散热铜箔 + 高导热中框多层立体散热系统，散热总面积 29000mm²，提供雅黑色、绒黑色、绒紫色、云霞金 4 款配色可选。

这款手机外屏采用了 6.43 英寸 2376×1060 京东方 OLED 屏，屏幕比例 20:9，全局最大亮度 1500nit，峰值亮度 2500nit，配备第二代纳米微晶玻璃盖板；内屏则采用了 7.92 英寸 2344×2156 京东方 OLED 屏，屏幕比例 9.8:9，全局最大亮度 1000nit，峰值亮度 1600nit。

该机内外屏均支持 120Hz LTPO 刷新率、3840Hz 高频 PWM 调光、 10.7 亿色、超动态臻彩显示、100% DCI-P3 色域，均通过莱茵 TÜV 无频闪认证，支持类自然光护眼，而且内外屏都支持手写笔。

此外，该机还配备了鲁班钛合金铰链 + 荣耀自研盾构钢，全球首款通过瑞士 SGS 高可靠折叠品质金标认证，40 万次折叠无忧，支持多角度悬停。

影像方面：该机外屏前置 16MP 镜头，内屏前置 16MP 镜头，后置 50MP 主摄 + 50MP 超广角 + 20MP 长焦（最高 40 倍变焦）。

其他方面，该机还配备了 5000mAh 青海湖电池（业界最薄 2.72mm），支持 66W 快充；玻璃版重 237g，素皮版重 231g，超薄环绕天线，预装 MagicOS 7.2 系统。

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