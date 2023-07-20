消息称零跑正和外企谈技术合作，有望成为首个技术出海的中国新势力车企

IT之家 7 月 20 日消息，根据财联社简讯，有境外企业正在与中国造车新势力零跑汽车洽谈技术合作，已有实质性进展。一旦合作达成，零跑将成为首个技术出海的中国新势力车企。

报道称零跑在电池、电动机、电子控制系统、智能驾驶和智能驾驶舱等诸多智能汽车核心领域均有布局，通过技术输出，可以成为零跑的第二利润来源。

该简讯并未披露其它信息。

零跑成立于 2015 年，目前在售车型包括 T03、轿跑车型 S01、旗舰 SUV 车型 C11 和旗舰轿车 C01。IT之家在此附上官方介绍如下：

零跑科技是一家具备全域自研自造能力的科技型智能电动汽车企业。

业务范围涵盖智能电动汽车整车设计、研发制造、智能驾驶、电机电控、电池系统开发以及基于云计算的车联网解决方案。

零跑于 2022 年 9 月 29 日在中国香港地区上市，招股说明书称，它是一家专注于中高端主流新能源汽车（NEV）市场的中国电动汽车公司，主攻人民币 15 万元（20,760 美元）至 30 万元之间价位的汽车。

该公司已经实现了智能电动汽车所有核心系统和电子部件的内部研发，设计和制造，创建了动力总成 Leapmotor Power，自动驾驶系统 Leapmotor Pilot 和智能驾驶舱系统 Leapmotor OS。

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