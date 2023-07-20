腾讯代理 MMORPG 游戏《命运方舟》今日全面开放

IT之家 7 月 20 日消息，由 Smilegate RPG 研发、腾讯游戏代理发行的多人在线网游《命运方舟》今日全面开放。

据官方介绍，在《命运方舟》中，各位冒险家们将踏上“亚克拉西亚”各个大陆和岛屿间不断探索，与志同道合的伙伴们在 PVE 团队副本、PVP、大航海等场景与玩法中，通过与混沌世界侵入者战斗，收集“方舟”的力量，成长为能决定“亚克拉西亚”命运的英雄。在剧情和战斗之外，对于追求生活与休闲玩法的冒险家们，还可以体验领地、采集、采矿、伐木、钓鱼、狩猎、考古等玩法。

本次国服“全面开放”版本上线 15 大职业、13 个大陆板块，100 个岛屿等待着冒险家们划破迷雾登陆探险，20 位星辰护卫开启共斗讨伐，5 大深渊地牢充满挑战。此外，拥有日、月两种属性的 8 人团队副本“阿尔古斯”，将是国服玩家们在冒险旅途中面临的一次严峻考验。

据IT之家此前报道，该作（《失落的方舟》）最初于 2019 年在韩国发行，之后登陆 Steam 游戏平台，该作登陆 Steam 24 小时后，同时在线玩家突破 100 万。

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