沃尔沃汽车二季度营业利润下滑 54%：市场需求强劲，未来面临价格压力

IT之家 7 月 20 日消息，沃尔沃汽车今日发布二季度财报，数据显示二季度该公司营业利润下降 54%，原因是去年同期利润受到一次性收益的提振。该公司表示，尽管面临价格压力，但预计市场需求仍将保持健康。

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沃尔沃汽车二季度息税前利润（EBIT）为 50 亿瑞典克朗（IT之家备注：当前约 34.95 亿元人民币），略低于此前分析师预计的 52 亿瑞典克朗（当前约 36.35 亿元人民币）。该公司表示，去年同期高利润的原因是 Polestar 上市带来的一次性收益。

沃尔沃表示，其销售业绩主要是由产量提高推动的，预计市场的供需将更加正常化。该公司预计供需正常化将带来一些额外的定价压力。虽然高利率挤压了整体市场表现，但沃尔沃预计市场对该品牌汽车的需求将保持健康。

电动汽车方面，沃尔沃表示该公司纯电动汽车二季度的利润受通胀飙升和锂等原材料价格上涨而受到挤压，因为该季度汽车中使用的锂是在 2022 年底价格达到顶峰时采购的。

该公司补充说，到 2023 年下半年，随着锂价格的下降以及部分纯电动汽车定价的上涨，预计纯电动汽车的利润率将有所改善。沃尔沃还重申全年销售额有望实现两位数稳健增长的预期目标。

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