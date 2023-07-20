动画电影《忍者神龟：变种大乱斗》内地定档 8 月 11 日上映，新预告发布

IT之家 7 月 20 日消息，忍者神龟系列动画大电影《忍者神龟：变种大乱斗》内地定档 8 月 11 日上映，官方现已发布中国内地定档预告。

据介绍，《忍者神龟：变种大乱斗》由美国派拉蒙影片公司出品，曾斩获第 49 届动画安妮奖最佳导演及最佳编剧的杰夫・罗韦执导，曾为《功夫熊猫》《狮子王》等经典动画配音的演员塞斯・罗根将担任本片制片人并献声配音，尼古拉斯・坎图、布雷迪・诺恩、小肖恩・布朗、迈克・艾贝为四位忍者神龟配音，更有成龙、约翰・塞纳、保罗・路德等多位知名演员加盟献声。

IT之家附《忍者神龟：变种大乱斗》剧情简介：

由美国派拉蒙影片公司出品、改编自经典 IP《忍者神龟》的全新动画大电影《忍者神龟：变种大乱斗》讲述了青春期神龟的别样烦恼，忍者神龟们被认为是可怕的怪物，无法像其他同龄人一样拥有正常的花样年华，而随着城市的变种罪犯风起云涌，神龟迎来了一次证明自我的机会，通过打击罪犯获得社会的认可，莱昂纳多、拉斐尔、米开朗基罗和多纳泰罗四只忍者神龟各显神通，一场彰显自我意义的冒险之旅即将开启。

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