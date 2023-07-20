《心灵杀手 2》开发者“恳求”R 星不要在 10 月发布《荒野大镖客：救赎》重制版，以免影响自家销量

IT之家 7 月 20 日消息，经过十多年的等待，《心灵杀手 2》即将于在 10 月 17 日与玩家见面，但该游戏也将面临来自同行的巨大挑战。

受之前 R 星母公司 Take-Two 日前发布的财年计划，Take-Two 声称该公司将于本财年（2024 年 3 月 31 日前）推出两款重制 / 移植游戏，许多线索证明 R 星即将在今年 8-10 月推出《荒野大镖客：救赎》重制版。

▲ 图源 韩国相关审批表单

对此，《心灵杀手 2》的导演 Kyle Rowley 在推特上半开玩笑地“恳求”R 星不要在同一时间内发布传闻中的《荒野大镖客：救赎》重制版。

▲ 图源 Kyle Rowley 发布的推文

但IT之家发现，即使 R 星不会在 10 月推出《荒野大镖客：救赎》重制版，《心灵杀手 2》依然要与同期的《漫威蜘蛛侠 2》、《超级马力欧兄弟：惊奇》、《刺客信条：幻景》乃至《星空》等大作展开竞争。

▲ 图源《心灵杀手 2》海报

据悉，《心灵杀手 2》是此前受到好评的《心灵杀手》初代故事的延续，该游戏以艾伦・韦克和萨贾・安德森的双视角来展开，游戏将于 10 月 17 日以数字版的形式登陆 PlayStation 5、Xbox SeriesX|S、Epic 游戏平台，不提供实体版本。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。