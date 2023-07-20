知网开通学位论文稿酬在线领取通道，可通过支付宝提现

IT之家 7 月 20 日消息，知网宣布现已开通学位论文稿酬在线领取通道，只要是研究生且在中国知网上能检索到自己的学位论文，就可以通过新开通的在线通道确认信息、实时查询稿酬申领进度，并通过支付宝在线完成稿酬的领取提现。

访问地址：https://au.cnki.net/author/degree

领取流程：本人账号登录 → 进行实名认证 → 认领本人学位论文 → 进行稿酬确认 → 提交提现申请 → 杂志社发放稿酬。

IT之家附稿酬支付标准：

学位年度 2008 年（含 2008 年）以后的稿酬支付标准如下：

博士论文著作权人一次性获得面值 400 元人民币的“CNKI 网络数据库通用检索阅读卡”和 100 元人民币的现金稿酬；

硕士论文著作权人一次性获得面值 300 元人民币的“CNKI 网络数据库通用检索阅读卡”和 60 元人民币的现金稿酬。

学位年度 2008 年以前的稿酬支付标准如下：

博士论文著作权人一次性获得面值 300 元人民币的“CNKI 网络数据库通用检索阅读卡”和 80 元人民币的现金稿酬；

硕士论文著作权人一次性获得面值 200 元人民币的“CNKI 网络数据库通用检索阅读卡”和 30 元人民币的现金稿酬。

此外，现金稿酬可以以 3 倍的面值兑换成“CNKI 网络数据库通用检索阅读卡”

▲ 领取页面截图

据知网官方介绍，除了可以领取现金稿酬，用户还可以认领本人成果，可享本人成果免费下载；获得一定面值的 CNKI 通用检索阅读卡，权威海量学术文献随时阅览；领取中国知网《收录证书》，实现永久保存；定制个人学术影响力分析报告，提供客观学术评价参考；建立个人专属学术主页，实时展示成果传播情况，满足学术社交需求。

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