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首页 > IT资讯>业界

知网开通学位论文稿酬在线领取通道，可通过支付宝提现

2023/7/20 17:28:04 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 20 日消息，知网宣布现已开通学位论文稿酬在线领取通道，只要是研究生且在中国知网上能检索到自己的学位论文，就可以通过新开通的在线通道确认信息、实时查询稿酬申领进度，并通过支付宝在线完成稿酬的领取提现

访问地址：https://au.cnki.net/author/degree

领取流程：本人账号登录 → 进行实名认证 → 认领本人学位论文 → 进行稿酬确认 → 提交提现申请 → 杂志社发放稿酬。

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IT之家附稿酬支付标准：

学位年度 2008 年（含 2008 年）以后的稿酬支付标准如下：

  • 博士论文著作权人一次性获得面值 400 元人民币的“CNKI 网络数据库通用检索阅读卡”和 100 元人民币的现金稿酬；

  • 硕士论文著作权人一次性获得面值 300 元人民币的“CNKI 网络数据库通用检索阅读卡”和 60 元人民币的现金稿酬。

学位年度 2008 年以前的稿酬支付标准如下：

  • 博士论文著作权人一次性获得面值 300 元人民币的“CNKI 网络数据库通用检索阅读卡”和 80 元人民币的现金稿酬；

  • 硕士论文著作权人一次性获得面值 200 元人民币的“CNKI 网络数据库通用检索阅读卡”和 30 元人民币的现金稿酬。

  • 此外，现金稿酬可以以 3 倍的面值兑换成“CNKI 网络数据库通用检索阅读卡”

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▲ 领取页面截图

据知网官方介绍，除了可以领取现金稿酬，用户还可以认领本人成果，可享本人成果免费下载；获得一定面值的 CNKI 通用检索阅读卡，权威海量学术文献随时阅览；领取中国知网《收录证书》，实现永久保存；定制个人学术影响力分析报告，提供客观学术评价参考；建立个人专属学术主页，实时展示成果传播情况，满足学术社交需求。

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关键词：知网论文稿酬

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