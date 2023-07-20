因安全带故障风险，特斯拉在美国召回近 16000 辆 Model S / X 车型

IT之家 7 月 20 日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）于当地时间 7 月 19 日发布公告，特斯拉将在当地召回 15869 辆汽车。

此次召回涵盖车型为 2021-2023 款 Model S 和 Model X，公告显示这些车型前排安全带可能没有正确地连接到预警器锚，存在导致安全带脱落的风险。

▲ 图源 NHTSA

据公告描述，特斯拉在当地的售后服务部门将检查前排安全带，并将安全带连接到预紧锚，必要时还将根据需要免费更换安全带总成。此外，车主通知函预计将于 2023 年 9 月 12 日寄出，车主可联系当地特斯拉客服。

IT之家此前报道，特斯拉今日公布了第二季度财报，第二季度营收为 249 亿美元（当前约 1787.82 亿元人民币），市场预期为 245.1 亿美元（当前约 1772.07 亿元人民币）。

图源 Pexels

特斯拉 CEO 马斯克称，由于工厂升级，第三季度产量将略有下降。他还表示，如果宏观环境不能保持稳定将不得不降低汽车价格。受此消息影响，特斯拉美股盘后跌幅一度来到 4.3%。

图源 Pexels

马斯克表示，牺牲车辆利润率来换取更多产量是合理的，他认为与长期前景相比，毛利率和盈利能力的短期差异真的很小，从长远来看，自动驾驶（收入）会让所有这些数字看起来都很愚蠢。

他还提到，特斯拉允许车主“一次性”转让 FSD；对 FSD 软件的许可问题持开放态度。“我们非常愿意将我们的 FSD 软件和硬件授权给其他汽车公司”“正在与一家 OEM 厂商就使用 Tesla FSD 的事宜进行初步讨论”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。