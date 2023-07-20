石头 A10 UltraE 智能洗地机今晚 8 点首销，到手价 2799 元

IT之家 7 月 20 日消息，石头 A10 UltraE 智能洗地机于本月初正式发布，这款新品将于今晚 8 点开启首销，到手价 2799 元。

据官方介绍，石头 A10 UltraE 支持双向自清洁功能，自清洁率达到 99%；支持离心热风双烘干功能，烘干率同样达 99%；支持全天候长效除菌功能，无需开启即可 24 小时抗菌；支持智能定时洗烘功能，自动洗烘。

石头 A10 UltraE 提供 Auto 智能托管功能，支持 App 全维自定义。续航方面，官方称该产品洗地电续航达 65min，洗地水续航达到 280㎡，吸尘续航达到 60min。

IT之家从石头科技官网获悉，石头 A10 UltraE 适用于多模式、多场景，除了洗地机，还可当作吸尘器、除螨仪、随手吸使用。石头 A10 UltraE 具有 17000Pa 大吸力，可平放吸除床底、沙发底的灰尘，作为随手吸可实现缝隙 / 毛刷二合一，配合延长杆使用。

值得一提的是，相较于此前推出的石头 A10 Ultra（售价 3399 元），A10 UltraE 减配了双助力功能，仅支持前助力。不过，这款新品仍保留了基础功能，2799 元的售价也更具有性价比。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。