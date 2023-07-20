Counterpoint：一季度中国品牌在东南亚电动汽车市场占比达 75%

IT之家 7 月 20 日消息，市场研究机构 Counterpoint Research 今日发布报告称，中国汽车制造商主导了东南亚快速增长的电动汽车市场，第一季度东南亚市场四分之三的电动汽车销量来自中国厂商。

▲ 图源 比亚迪官微

Counterpoint 表示，泰国是东南亚主要的区域汽车制造中心，该国第一季度的电动汽车销量占到了整个东南亚的 79%。

泰国正向消费者提供电动汽车购置激励，并向汽车制造商提供补贴，以在当地生产更多电动汽车。IT之家此前报道，包括长城汽车、比亚迪等中国厂商都已在泰国进行生产投资。泰国的目标是到 2030 年，将其年产量 250 万辆的汽车中约 30% 转化为电动汽车。

Counterpoint 分析师阿比拉什・古普塔（Abhilash Gupta）表示：“中国汽车厂商正在东南亚地区经历快速增长，并超越了竞争对手，其市场份额从一年前的 38% 增加到近 75%。”

Counterpoint 的数据还显示，在整个东南亚地区，第一季度电动汽车占乘用车总销量的份额从去年同期的 0.3% 上升至 3.8%。分车型来看，比亚迪 ATTO 3、合众 Neta V 和特斯拉的 Model Y 是最受欢迎的车型。

Counterpoint 预计，随着中国电动汽车产品的不断扩大，电动汽车占东南亚汽车总销量的比例到 2023 年底可能会达到 6%。

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