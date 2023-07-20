【IT之家开箱】华为 MatePad 2023 款图赏：砍掉屏幕支架，配备护眼“柔光屏”

‏7 月 20 日，华为线上发布了全新的华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版‏‏，‏‏并将于今‏‏日 20:08 开启预售，7 月 27 日 00:00 正式开售‏‏。‏‏这款新品最大的亮点是搭载了 11.5 英寸的护眼柔光屏，能够有效减弱了外界光线对镜面显示的干扰，达到更护眼的目的。‏

‏华为 MatePad 2023 款提供了海岛蓝、冰霜银、深空灰三款配色，IT之家拿到了冰霜银版本，现在为大家带来开箱图赏。‏

‏屏幕方面，华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版‏‏配备了 11.5 英寸的护眼柔光屏，去除了屏幕边框的塑料支架，拥有 86% 的屏占比。还采用了 2200*1440 分辨率与 120Hz 高刷新率，3:2 显示比例。‏

‏华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版‏‏升级的护眼柔光屏采用了防眩纳米蚀刻技术，在镜面玻璃表面通过化学蚀刻，形成数以亿计的纳米级纹理，将镜面反射转化成漫反射，有效地减弱了外界光线对镜面显示的干扰，也让原本通过液晶直射而出的背光产生散射，使肉眼所见的屏幕光线更加均匀。‏

‏华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版‏‏护眼柔光屏（左）与普通玻璃屏幕平板对比‏

‏华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版‏‏护眼柔光屏（下）与普通玻璃屏幕平板对比‏

‏此外，华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版‏‏获得了莱茵 TÜV 无反射认证、莱茵低蓝光、无频闪认证和 SGS 低视觉疲劳金标认证。‏

‏在设计上，华为 MatePad 2023 款采用了全金属一体机身，无断缝的隐藏式天线设计，机身 6.85mm 厚，499g 轻。‏

‏搭配阳极氧化工艺上色，提升了机身的耐磨度与防指纹污渍。‏

‏系统方面，华为 MatePad 2023 款搭载了最新的 HarmonyOS 3.1，支持超级中转站、多设备通信共享、远程 PC、平板手机多屏协同、平板 PC 多屏协同、AI 字幕实时翻译等。‏

‏生态方面，华为 MatePad 2023 款拥有丰富的软件，其中搭载的华为教育中心，携手 240 + 家优质教育伙伴，提供一个智慧化的学习平台，支持了全新的鸿蒙平板的教育中心、华为笔记、课程表 FA 卡片等实用、专业的软件生态。‏

‏核心配置上，华为 MatePad 2023 款搭载 4nm 制程芯片，支持 2*2 MIMO 双天线 Wi-Fi 6，配备 7700mAh 大电池，官方表示待机时长可超过 37 天，支持 20W 快速充电。采用四扬声器，升级的音频算法 Histen8.1，最终的响度可达 82dB。‏

‏华为 MatePad 2023‏‏款‏‏后置 1300 万像素摄像头，拥有 F1.8 大光圈，前置配备 800 万像素的超广角摄像头，视角达到 105 度。‏

‏配件方面，支持 HUAWEI M-Pencil（第二代）和华为智能键盘，其中键盘沿用了家族化的分离式设计，蓝牙连接，Pogopin 充电，保护壳套设计。‏

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