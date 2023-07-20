一加 12R 5G 手机配置、渲染图曝光：搭载骁龙 8 Gen 2，改用直屏

IT之家 7 月 20 日消息，今日 Mysmartprice 曝光了一加 11R 5G 的继任者 —— 一加 12R 5G 的相关信息，此外知名爆料人 OnLeaks 还分享了一加 12R 5G 的设计渲染图。

从渲染图可以看出，一加 12R 5G 的外观与 11R 5G 十分相似，但屏幕由曲面屏变成了直屏，边框和下巴也很窄。据悉该机采用 6.7 英寸 AMOLED 1.5K 屏幕，支持 120Hz 刷新率。

IT之家注意到，该机后置摄像头也沿用了 11R 5G 的设计，但是增加了一个长焦镜头，使得总共有四个摄像头，分别是 4800 万像素的主摄、1600 万像素的超广角、800 万像素的长焦和 200 万像素的微距。前置摄像头则为 1600 万像素。

手机右侧边框有标志性的三段式静音滑块，其下方是电源按键。左侧是音量按键，底部有 USB Type-C 端口、麦克风开孔和扬声器格栅。

在硬件方面，报道称一加 12R 5G 将搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，配备高达 16GB RAM 和 256GB 存储空间。电池容量为 5500mAh 电池，比 11R 的电池大约 10%，支持 100W 快速充电。

系统方面，一加 12R 5G 将运行基于 Android 14 定制的 OxygenOS 14 系统。OnLeaks 还称，一加 12R 5G 将于 2024 年 1 月在中国发布。

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