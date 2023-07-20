谷歌打造隐私沙盒，Chrome 开发者下周将可用新 API 替换第三方 Cookie

IT之家 7 月 20 日消息，谷歌正在逐步实施其早已制定的计划，即在 Chrome 浏览器中取消第三方 Cookie，并用更注重隐私的 API 替代。随着 7 月 18 日 Chrome 115 的公开发布，谷歌表示将逐渐开始为 Chrome 开发者启用 Privacy Sandbox（隐私沙盒）工具箱，这是一套用于替代第三方跟踪 Cookie 的 API。谷歌距完成其 Privacy Sandbox 的推出还有几个阶段，但是发布这些 API 是实现完全淘汰第三方 Cookie 目标的一个重要里程碑。

谷歌仍计划启用选择性加入测试模式，让广告商在 2023 年末之前可以在没有 Cookie 的情况下试验 Privacy Sandbox 工具，并计划在 2024 年第一季度关闭 1% 的 Chrome 用户的第三方 Cookie，目标是在 2024 年第三季度完全关闭第三方 Cookie。

这些 API 包括主题 API（根据用户的网络使用情况对用户的兴趣进行分类，而不直接与广告商共享信息）、归因报告 API（衡量广告点击或浏览何时带来转化）以及受保护的受众 API（以前称为 FLEDGE），该 API 允许根据用户之前与广告商的互动向用户展示相关广告。

这些 API 最初将只对有限数量的 Chrome 开发者浏览器实例开启，后续这一比例将逐渐增加，以便谷歌监测任何潜在问题。同样，只有部分 Chrome 开发者在这次推出中将拥有所有可用的 API—— 一些组只会看到一部分新的 API 被激活，这样就更容易检测和隔离特定 API 的问题。

谷歌表示，这一过程可能会从下周开始，并且计划在一周内为大约 35% 的浏览器启用 API。到 8 月初，该公司的目标是将这一比例提高到 60%，并且在预计 Chrome 116 将于 8 月中旬普遍可用的同时，为 99% 的 Chrome 115 浏览器启用 API。

IT之家注意到，谷歌最初预计在 2023 年底淘汰第三方 Cookie，但是各种上线问题和监管调查推迟了该项目。英国竞争和市场管理局（CMA）此前表示担心新方法可能不公平地有利于谷歌自己的广告业务，在 6 月份发布了针对第三方测试谷歌 Privacy Sandbox 工具的指导意见。

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