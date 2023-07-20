科学家发现连续 35 年投向地球的规律性信号，电波性质不符合已知理论

IT之家 7 月 20 日消息，最新一期《自然》杂志刊登了一篇名为《活跃了 30 年的长周期无线电瞬变活动》的论文。该论文指出，至少从 1988 年起，一个神秘的外太空来源正不断以 22 分钟的频率定期向地球发射无线电波，误差仅为十分之一毫秒。

▲ 图源 Pexels

论文指出，研究人员至今并不能确定这些神秘信号的源头，因为其电波性质并不符合世界上任何已知的理论和模型。

最初，许多人认为这种电波来自脉冲星，这种星体在旋转时会发出射电爆炸，像灯塔光束一样忽明忽暗。然而，根据现有理论，脉冲星的转速必须超过一定程度才能被地球接收到信号，而目标星体的转速要慢 1000 倍左右，与预期相悖。

此后有学者认为目标星体可能是一颗高度磁化的白矮星或者磁星，这是一种具有令人难以置信的强磁场的中子星。然而现有理论中，这种星体并不可能持续 35 年发出如此规律性的信号，其射电爆炸通常只能在几个月到几年时间内被观测到。

科学家们还发现，尽管这些信号在地球上已经被发现了 30 多年，但数据汇编人员此前却一直没注意到它们的存在。

加拿大麦吉尔大学物理学教授维多利亚・M・卡斯皮（Victoria M Kaspi）在一篇附带文章中写道：“只有时间才能告诉我们这些数据中还隐藏着什么，以及跨越许多天文时间尺度的观测结果将揭示什么。”

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