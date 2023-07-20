微软 Surface Pro 9 平板电脑迎 7 月固件更新，提升网络性能

IT之家 7 月 20 日消息，微软旗舰平板电脑 Surface Pro 9 发布了最新的固件更新，主要针对网络和无线连接方面进行了改进。

这次更新只适用于搭载英特尔处理器的 Surface Pro 9，用户可以通过 Windows Update 或者 Surface 支持网站下载。这次更新增加了英特尔连接性能套件（Intel Connectivity Performance Suite，ICPS）应用程序，可以根据每个用户的独特情况，创建个性化的网络体验，提高 PC 网络性能。

IT之家附 Surface Pro 9 2023 年 7 月固件更新内容如下：

启用了 ICPS 应用程序在 Surface Pro 9 消费者设备上的自动下载，前提是设备运行 Win 11 系统，并且硬盘容量大于 256 GB。ICPS 是一种软件解决方案，可以根据每个用户的独特情况，创建个性化的网络体验，提高 PC 网络性能。

改善了设备稳定性和无线连接可靠性。

更新驱动程序：

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