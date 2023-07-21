联力推出 GALAHAD II 系列 AIO 液冷散热：三型号可选、支持 RGB，169.99 美元起

IT之家 7 月 21 日消息，联力近日推出了旗下 GALAHAD II 系列新款 AIO 液冷散热系统，售价 169.99 美元（IT之家备注：当前约 1229 元人民币）起

该系列拥有 GALAHAD II TRINITY、GALAHAD II TRINITY SL-INF 和 GALAHAD II TRINITY PERFORMANCE 三种型号可选。

GALAHAD II TRINITY 有黑白两种配色可选，自带 ARGB PWM 风扇，支持菊花链连接；自带 120mm 风扇，25mm 厚度；散热器尺寸为 240 和 360，厚度为 27mm，支持连接 PWM 和 ARGB 线材。

GALAHAD II TRINITY SL-INF 拥有 240 和 360 的散热器，黑白双色可选。

GALAHAD II TRINITY PERFORMANCE 仅有 360 一种尺寸，自带 130mm 风扇，32mm 厚度，120mm 的风扇厚度为 28mm；支持通过附赠的开关控制风扇、通过 BIOS 直接连接到主板进行控制、通过随附的电缆直接连接到 AIO 泵块控制速度。

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