万代南梦宫《装甲核心 6》公布游戏剧情预告，8 月 25 日发售

IT之家 7 月 21 日消息，万代南梦宫《装甲核心 6：境界天火》公布剧情预告片，将于 8 月 25 日登陆 PS5／PS4／Xbox Series X|S／Xbox One／Steam 平台，支持中文。

该作现已开启预购，Steam 标准版售价 298 元，豪华版售价 348 元，后者将收录游戏本体与限定数字美术书＆原声带，感兴趣的小伙伴点此预购。

IT之家附预购奖励：

同时，《装甲核心 6：境界天火》在美国 ESRB 评级网站被评为“T”级，适合青少年（13 岁以上）玩家游玩。游戏中有违禁药品描述、不文明用语和暴力元素。

该游戏的对话 / 文字中提到一种虚构药品（如“Dosers 陷入争夺 Coral 药物贸易的权力斗争中”“没人能从中获得快感”等），还出现“sh*t”等词汇。

游戏简介：

《装甲核心 6：境界天火》将以 FromSoftware 多年的机甲游戏技术为基础，结合坚实的游戏性提供给玩家 FromSoftware 近年动作游戏般的突破性游戏体验。



动态的全方位战斗

玩家将操作机体，在广大的场地进行全方位展开充满速度感的战斗，并运用机体在路上与空中的机动力，迈向胜利。



可因应个别战斗型态的组装模式

玩家可藉由组装 AC 进行各式各样的游玩方式。根据零件选择，除了攻击方式外，动作以及战斗方式也将会带来变化。玩家可规划不同的独特机体战略来挑战不同任务。



与强敌来场紧张刺激的战斗

展开近距离到远距离，多采多姿的攻防战。打倒强大的敌方头目吧。