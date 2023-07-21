7 月 20 日开始实施：哈齐高铁、哈佳和佳鹤铁路推出计次 / 定期票

IT之家 7 月 21 日消息，据中国铁路公众号发文，自 7 月 20 日起，位于黑龙江的哈齐高铁、哈佳铁路、佳鹤铁路将会推出 20 次计次票、30 日定期票出行选择，目前黑龙江省全部省内高铁均已覆盖该新型票种产品。

此次开通的新型票制产品涵盖哈齐高铁、哈佳铁路、佳鹤铁路运行的“G” “D” “C”字头动车组。

据官方介绍，中国铁路哈尔滨局集团有限公司于 2021 年底在牡佳高铁推出该新型票种产品，随后在黑龙江省内多条高铁也陆续开通了相关服务。

IT之家附计次票和定期票相关介绍：

计次票可乘坐 20 次列车，有效期 90 天；定期票有效期为 30 天，可最多乘坐 60 次列车，新票种支持席位预约和直接刷证两种乘车方式。

使用前者的旅客可在铁路 12306 网站、铁路 12306APP、自助售票机提前预约产品所对应发到站及席位，使用后者进站时，当列车有产品所对应发到站及席别剩余席位时，乘车人可持购买产品时所使用的有效身份证件原件，直接进站刷证检票乘车，系统将自动分配席位并通过手机短信推送至乘车人。

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