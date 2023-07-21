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惠普推出战 99 笔记本电脑：R7 处理器、可选 RTX 专业显卡，5999 元起

2023/7/21 10:07:38 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
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IT之家 7 月 21 日消息，惠普近期推出了新款战 99 笔记本电脑，目前已上架电商平台开售，IT之家汇总价格信息：

  • R7-7840HS+16GB+1TB：5999 元

  • R7-7840HS+16GB+1TB+RTX4050：7499 元

  • R7 Pro-7840HS+32GB+1TB+RTXA1000：9999 元

  • R7 Pro-7840HS+32GB+1TB+RTX2000Ada：10999 元

硬件配置方面，惠普战 99 笔记本电脑可选 R7-7840HS 处理器，4nm 工艺，Zen4 架构、至高支持 64GB DDR5 内存、双插槽支持最高 8TB PCIe 4.0 固态硬盘。

显示方面，该款笔记本电脑配备了一块 15.6 英寸的 QHD 防眩光屏幕，分辨率 2560x1440，100% sRGB 色域；搭载 500 万前摄镜头，支持 88° 视角。

其他方面，该款笔记本电脑内置双风扇和双散热管方案，83Wh 电池支持快充，半小时充电 50%；配备全尺寸键盘、红外人脸识别、指纹解锁。

连接方面，该款笔记本电脑两侧配备 USB-C 接口、USB-A 接口、有线网口、HDMI 接口以及 3.5mm 耳机孔，支持 WiFi 6E 和蓝牙 5.3。

截至发稿前，IT之家查询到目前 R7-7840HS+16GB+1TB，5999 元价格版本暂无法购买，其他配置版本可选购。

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关键词：惠普笔记本电脑

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