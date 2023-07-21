红魔手机暑期优惠：红魔 8 Pro系列至高优惠 300 元，8S Pro系列开启抢购

IT之家 7 月 21 日消息，红魔游戏手机开启暑期优惠活动，红魔 8S Pro系列开启抢购，红魔电竞周边至高优惠 900 元，红魔 8 Pro系列至高优惠 300 元，活动页面点此进入。

IT之家附部分机型价格：

红魔 8S Pro 售 4399 元起

红魔 8S Pro+售 5499 元起

红魔 8 Pro 售 4199 元起

红魔电竞平板售 3999 元起

红魔 7S Pro 售 3599 元起

红魔电竞显示器售 2399 元起

努比亚 Z50 售 2899 元起

红魔游戏键盘售 449 元起

红魔 8S Pro系列搭载骁龙 8 Gen 2 领先版（3.36GHz）+LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，配备红芯 R2 自研游戏芯片，官方称拥有 T0 级电竞操控配置，包括行业最快 520Hz 游戏肩键、960Hz 多指屏幕触控采样率、双 X 轴线性马达。

红魔 8S Pro系列提供冰封银翼、暗夜骑士和氘锋透明版，后者采用蚀刻工艺、RGB 信仰灯效；正面配备一块 6.8 英寸 2480×1116 京东方柔性 OLED 直屏，搭载 UDC 屏下摄像头，支持 120Hz 刷新率、960Hz 触控采样率、峰值亮度 1300nit，10bit 色深。Pro 版内置 6000mAh 超大电池，支持 80W 快充；Pro+ 版内置 5000mAh 电池，支持 165W 快充。

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