互动剧集《寂静岭：飞升》公布怪物设定图

IT之家 7 月 21 日消息，《寂静岭：飞升》官方推特公布怪物设定图，并表示：“怪物不仅看起来可怕，而且还必须让人感到可怕。”

评论区高赞用户称：“设计虽然很酷，但我觉得没有捕捉到《寂静岭》怪物的感觉。它们看起来更像是克莱夫・巴克电影中的人物，而不是《寂静岭》游戏中的人物。”

IT之家此前报道，该互动剧集可能会在 Twitch 频道中直播，以供观众互动。也可能发布一个专用互动用 App，观众在登录后，即可参与到对剧情进程的影响中。

参与剧集互动的观众可以看到主角将在 24 小时内要做出的决定选项，观众可能可以通过投票来最终决定主角的行为。

参与剧集互动的观众可以在剧集播出时，通过 QTE 来做出选择（预计是让观众即时输入选项，或者 App 上跳出需要快速响应的内容，并可能按照正确做出 QTE 的观众占比来决定故事的发展）。参与剧情互动的观众可以尝试解密“社区谜题”，从而影响故事的走向。

在剧集播完后，会推出“What if”的迷你剧集，将会展示“如果观众触发了这条故事线”后发生的系列结局。

目前《寂静岭：升天》还未公开详细的上映日期，官方仅确认该系列剧集将会在今年年底前播出。

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