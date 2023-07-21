消息称 iQOO Z8 手机搭载天玑 8200 处理器，配备 144Hz LCD 显示屏

IT之家 7 月 21 日消息，近日有多条关于 iQOO Z8 手机的爆料流出，预计该产品将于近期发布。

据博主 @数码闲聊站 爆料，iQOO Z 系列新机预计搭载高性能次旗舰平台，配备 LCD 显示屏，内置 5000mAh 电池，支持 120W 快充，并且采用充电速度较快的 6C 双电芯。

另一位博主 @熊猫很禿然 则明确指出，半年一迭代的 iQOO Z8 手机将配备支持 144Hz 刷新率的 LCD 显示屏，搭载天玑 8200 处理器、UFS 3.1 ROM 以及 LPDDR 5 RAM，并且会提供大内存版本。

iQOO Z7

上一代的 iQOO Z7 发布于今年 3 月，IT之家曾对这款机型进行过详细报道。

iQOO Z7 搭载高通骁龙 782G 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 120W 闪充。手机正面搭载了一块 6.64 英寸 2388×1080 LCD 挖孔直屏，支持 120Hz 刷新率，背面搭载 64MP 主摄（支持 OIS 光学防抖）以及 2MP 景深镜头。

iQOO Z8 手机的定价可以参考 iQOO Z7，该产品的 8GB+128GB 售价为 1599 元，8GB+256GB 首销价为 1699 元，12GB+128GB 售价为 1899 元。

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