漫威《惊奇队长 2》全新预告发布，11 月 10 日北美上映

IT之家 7 月 21 日消息，漫威今日发布《惊奇队长 2》全新预告。该影片将在 11 月 10 日北美上映，国内暂未定档。

在新的预告片中，来自过去的劲敌，让惊奇队长与“老朋友”莫妮卡，“新迷妹”卡玛拉首度集结，“神盾局局长”尼克・弗瑞、宇宙“萌”兽咕咕也惊喜回归。

据IT之家此前报道，该影片原定于今年 7 月 28 日上映，之后推迟至今年 11 月 10 日。上图所示的《惊奇队长 2》新海报展示了三名主演，分别为惊奇队长 Carol Danvers、惊奇少女 Kamala Khan 和光谱 Monica Rambeau。

《惊奇队长》第一部于 2019 年 3 月 8 日在中国、美国同步上映，讲述了飞行员 Carol Danvers 在尼克・弗瑞帮助下寻找她过去记忆的故事。2022 年 6 月份，漫威新剧《惊奇少女》上线 Disney+，讲述了 Kamala Khan 获得超能力后的故事。此外，光谱 Monica Rambeau 最初亮相于《惊奇队长》第一部，成人版亮相于《旺达幻视》，她的母亲曾是惊奇队长最好的朋友。

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