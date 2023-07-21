沃尔沃集团二季度报告：净销售额 1408 亿瑞典克朗，同比增长 18%

IT之家 7 月 21 日消息，沃尔沃集团公布第二季度财报，净销售额增长 18%，达到 1408 亿瑞典克朗（IT之家注：当前约 975.68 亿人民币）。扣除汇率波动影响，净销售收入增长 11%。

调整后的营业利润为 217.32 亿瑞典克朗（去年同期为 137.45 亿），调整后的营业利润率为 15.4%（去年同期为 11.6%）。调整后的营业利润不包括为此前宣布的 Nova 客车重组而计提的 12.70 亿瑞典克朗费用，以及与欧盟委员会 2016 年反垄断和解协议引起的索赔相关的 60 亿瑞典克朗费用所带来的负面影响。

报告的营业利润为 144.62 亿瑞典克朗（去年同期为 137.45 亿）；汇率波动对营业利润产生的积极影响达到 8.17 亿瑞典克朗；每股收益为 5.30 瑞典克朗（去年同期为 5.14）；工业运营部门经营活动产生的现金流为 125.53 亿瑞典克朗（去年同期为 71.99 亿）；工业运营部门的资本回报率为 30.2%（去年同期为 26.8%）。

值得一提的是，沃尔沃汽车二季度息税前利润（EBIT）为 50 亿瑞典克朗（当前约 34.95 亿元人民币），略低于此前分析师预计的 52 亿瑞典克朗。

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