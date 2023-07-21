英国客运无人机公司 Vertical Aerospace 开始飞行测试，预计 2026 年投入商用

IT之家 7 月 21 日消息，英国客运无人机公司 Vertical Aerospace 日前已开始对其全尺寸电动空中出租车进行飞行测试，其目标是在 2026 年投入商用。

据悉，Vertical Aerospace 在此前已经公布了旗下 VX4 eVTOL 无人机，该无人机最多可容纳五人，续航里程超过 100 英里（IT之家注：160 公里），时速可达 200 英里（322 公里）。

Vertical Aerospace 目前已经收到了来自世界各地超过 1350 架无人机订单，在行业中订单量排名第一，而当下 Vertical Aerospace 正在集中精力与欧洲航空安全局、美国联邦航空局合作，开拓更多市场。

▲ 图源 Vertical Aerospace 发布的推文

据该无人机公司推文显示，他们日前进行飞行测试的原型机外观与去年公布的设计大致相同。从伦敦科茨沃尔德机场起飞后，VX4 无人机保持“垂直悬停”模式运行，速度从 0 km / h 逐渐增加至约 74 km / h，并没有切换为“后推模式”。

商用载客无人机市场当下竞争激烈，Vertical Aerospace 的竞争对手们并没有闲着。比如美国的 Joby Aviation 已开展数千次的全面试飞，甚至于资历尚浅的 Archer 也已经在量产其载客无人机型，而在国内，小鹏、亿航等公司也拿出了属于自己的产品。不过考虑到当下载客无人机成本依然高昂，预计这些无人机投入实际商用后，短期内难以与传统航空拉开距离。

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