联想拯救者联合《英雄联盟》推出英雄定制皮肤，7 月 22 日正式发布

IT之家 7 月 21 日消息，联想拯救者今日官方宣布联合《英雄联盟》游戏推出首款官方定制皮肤，将于 7 月 22 日正式发布。从预热海报可以看到，这款皮肤属于游戏角色破败之王 —— 佛耶戈（Viego）。

除了发布新皮肤，联想还将在 7 月 22 日带来两款重磅新品 —— 拯救者 Y9000X 笔记本电脑和拯救者 Y700 电竞平板。在发布会举办之前，这两款新品的主要参数均已公布。

据IT之家此前报道，拯救者 Y9000X 笔记本电脑最高搭载 i9-13900H 处理器和 RTX 4070 独显，内存为 DDR5-5200 型号，SSD 标配 1TB。屏幕为 16 英寸 3200*2000 分辨率，支持 165Hz 刷新率、100% P3 色域，屏幕亮度为 430 尼特。

其他方面，这款笔记本采用了白色配色，机身薄至 17.6mm，重量约为 2.1kg，内置 99.9Wh 电池，支持 140W 快充。

拯救者 Y700 将搭载第一代高通骁龙 8+ 处理器，屏幕为 8.8 英寸 2.5K 144Hz 规格，亮度为 500 尼特，支持 100% DCI-P3 色域。该产品电池容量为 6550mAh，支持 45W 快充和旁路充电。

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