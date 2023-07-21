育碧 IP“魔法门”衍生游戏《魔法门：英雄交锋决定版》上线 Steam，首周折后 49.3 元

IT之家 7 月 21 日消息，育碧经典 IP“魔法门”衍生游戏《魔法门：英雄交锋决定版》已上线 Steam，由 Gamera Games 发行，国区定价 58 元，首周八五折后售价 49.3 元，感兴趣的小伙伴点此进入商店。

IT之家从游戏页面获取到，该游戏由 Capybara Games 原初开发的《魔法门: 英雄交锋》推出决定版，包括其 DLC、更新的角色头像、许多游戏质量改进以及一个经过完全重制并重新调整了平衡性的扩展在线模式。

游戏简介：

《魔法门: 英雄交锋》是一款集解谜、战略和角色扮演为一身的独特游戏：计划你的每一步行动，结合你的攻击，在三消解谜的战斗场景中击败你的敌人，升级你的英雄和生物，向你的对手发动越来越强的破坏性攻击，发挥你内心的战略思想，带领你的部队走向胜利。

《魔法门: 英雄交锋》的故事发生在《魔法门之英雄无敌 V》传奇的 40 年前，讲述了分散在亚山的五个不同地区的五位英雄的故事。每个英雄都必须踏上自己的危险道路，以增强实力、揭开恶魔的阴谋，并最终拯救他们的世界免于毁灭。

游戏特色：

独特的流派组合 ：发挥创意，永远领先对手一步。你造成的连击越多，敌人受到的伤害就越多！

成为你军队的领袖…… ：为你的部队选择完美的作战单位组合，为你的英雄选择神器和法术，带领他们走向胜利！

…… 并变得更强 ：在每场战斗后获得经验值，升级你的英雄及其属性！

单人游戏模式 ：在长达 20 多个小时的故事模式中考验你的战术技能。这并不是一段轻松的旅程，但你必须成功，才能拯救世界免于毁灭。

多人游戏模式 ：令人欲罢不能、包罗万象的多人游戏模式。1v1、2v2、与电脑或其他玩家对战、在线或离线，这些都不重要，你的目标仍然不变：带领你的军队登上排行榜顶端！

包含在这一决定版中的“我是 Boss”DLC ：转换到混沌的一方，在除战役模式以外的任何模式中扮演游戏的 4 大反派之一！此 DLC 中还包含一个全新制作的专属多人游戏 Boss （德鲁伊教长 Euny）！

《英雄交锋》独特的解谜 / 策略战斗玩法具备长达 20 多个小时的故事模式，考验你的战术技能，并可在离线和在线 PvP 模式中与其他玩家对战。运用完美的战略，让你内在的领袖才能引导你的部队走向胜利！



发挥创意，找到作战单位、神器和法术的完美组合。组成疯狂的连击并攻破敌人的防线。每一个额外的连击都可能是制胜绝招！



每场战斗后获得经验值，升级你的英雄和单位，打造一个不可战胜的团队。寻找神器并招募雇佣兵，帮助你完成拯救世界免于毁灭的任务。

在线和离线多人游戏模式

欲罢不能、紧张激烈的 PvP 模式！无论是 1v1 还是 2v2，是在线还是离线，对阵电脑还是真实玩家，稍有不慎都可能致命！登上排行榜，努力攀登世界之巅！



从 5 个不同派系的 15 位英雄中选择你所掌握的角色。在 1v1 对决中，仔细选择神器、法术和作战单位的组合，增强你军队的力量！



在 2v2 中，努力建立你和队友之间的协同作用，成为最好的二人组！组合并形成最大限度的破坏性连击来击败你的敌人，并尽可能多地获得胜利！