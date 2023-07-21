为加速旗下自动驾驶卡车商用落地，初创公司 Aurora Innovation 出售价值 8.2 亿美元的股票

IT之家 7 月 21 日消息，据外媒 techcrunch 报道，自动驾驶卡车初创公司 Aurora Innovation 日前宣布，正在出售旗下价值 8.2 亿美元（约 58.82 亿元人民币）的股票，该公司预计将于北京时间本周六完成交易，这些资金将用于支持该公司自动驾驶卡车的商业化落地进程。

据悉，Aurora Innovation 公司计划将在 2024 年推出自动驾驶卡车业务，Aurora 在此前 2022 年 11 月曾表示，公司已经有足够的资金支撑到 2024 年中期，而这次股票销售将有助于该公司在明年实现其卡车商用落地的目标，更可提供充足资金，支持公司营运至 2025 年。

▲ 图源 techcrunch 网站

Aurora Innovation 公司的首席执行官 Chris Urmson 在 2022 年 9 月的一份泄露备忘录中提到，他一直在考虑一系列举措来维持公司的现金流运。而该公司的发言人 Rachel Chibidakis 在日前接受采访时曾表示：“我们一直以透明的方式，来促进公司的资金能够稳定运转，这次规模庞大的融资计划，预计能够令我们的自动驾驶卡车业务持续至 2025 年。”

▲ 图源 Aurora Innovation 网站

IT之家经过查询得知，Aurora Innovation 公司主要侧重于商业化自动驾驶卡车方面业务，并与 FedEx、Paccar、Schneider、Werner 和 Xpress 等物流公司建立了合作伙伴关系。Aurora Innovation 公司此前曾表示，在 2024 年该公司正式实现商业化后，将在达拉斯和休斯顿之间运营车队，为客户提供无人驾驶货物运输服务。

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