宝马高管称下一代 M3 和 M4 可能是纯电车型，前提是性能要比上代更强

IT之家 7 月 21 日消息，据外媒 Drive 报道，随着宝马汽车扩大电动车型的阵容，M3 和 M4 的未来也变得不明朗起来，预计这两款车型将于 2027 年或 2028 年推出。

▲ 图源宝马官网，下同

宝马高管弗兰克・韦伯（Frank Weber）在 2022 年初曾暗示新款 M3 可以改用纯电力动力，然而这一说法被宝马 M 系列负责人弗兰克・范・梅尔（Frank van Meel）澄清。van Meel 告诉 Drive，他认为下一代 M3 和 M4 采用纯电动力是存在可能性的，但前提是它们被证明比上一代要好得多。

根据 van Meel 的说法，每一代 M 车型的性能都必须超过其前身。如果宝马能够使用纯电动动力总成实现新款 M 车型的性能目标，那么下一代 M3 和 M4 将是电动车型。如果没有，将坚持使用燃油动力，但宝马正试图以纯电动的方式实现这一目标。

当被问及是否会提供多种动力选择时，van Meel 很快驳回了这一说法，他表示宝马更愿意只使用一个动力系统，这意味着宝马下一代 M 车型不会同时提供燃油版本、电动版本以及混合动力电动版本。

IT之家从宝马官网了解到，目前在售的宝马 M3 车型雷霆版搭载高性能 3.0 升直列 6 缸双涡轮增压发动机，可提供 510 匹马力及 650 牛米的动力输出，最高时速可达到 250 公里 / 小时，0-100 公里 / 小时加速为 3.9 秒。

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