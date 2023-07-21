斯坦福校长因学术不端辞职！3 篇顶刊论文面临撤稿，本人回应：对学生手下太过信任

因陷学术不端争议，斯坦福校长引咎辞职！

其作为主要作者的 5 篇相关论文，3 篇撤稿 2 篇修改，全部来自生物领域三大刊 Science、Nature 和 Cell，而且多篇发表在 20 年前、被引用数百次，是业内重要研究。

半年以前，由一位斯坦福大二学生掀起、斯坦福校方成立专门工作组的学术不端调查，如今终于有了最终结果：

马克・泰西耶・拉维涅（Marc Tessier Lavigne）合著多篇论文存在学术不端行为，但无证据显示他本人参与造假篡改数据行为，主要是“手下人操作不当”。

拉维涅从 8 月 31 日起不再担任斯坦福校长，之后继续留校任教。

消息一出马上引发各界热议。

Science 编辑评价说：

这个例子很好说明了，为什么当实验室负责人，不能是一份兼任工作。

涉嫌论文包括阿尔兹海默症关键研究

拉维涅于 2016 年从纽约洛克菲勒大学加入斯坦福大学担任校长，作为一名神经科学家，他一直是脑、脊髓研究领域的领导者。

其研究主要集中在阿尔茨海默病、帕金森等退化性脑部疾病的病因和治疗，以及脊髓损伤的治疗，发表过多篇阿尔兹海默症领域重要研究在 Nature、Science 等顶刊上。

而在洛克菲勒大学之前，他还曾担任基因泰克公司（Genentech）的首席科学官，负责癌症、免疫疾病、神经退化性疾病的研究和药物开发工作。

根据这调查工作组报告结果，涉嫌造假的论文主要有 5 篇，两篇 2001 年的 Science 论文，一篇 2003 年的 Nature 论文，一篇 2008 年的 EMBO Journal（欧洲分子生物学学会杂志）论文，以及一篇 1999 年的 Cell 论文。

这 5 篇论文都已被实锤有问题，其中 3 篇将被撤稿，2 篇进行大量改正。

从严重程度来看，撤回和重大修订都不是小事。据统计，每 10000 篇论文通常只会有 4 篇被撤稿，而且打回改正也是属于重大修改的那种。

简单回顾一下有问题的 5 篇论文。

这篇发布于 2008 年，刊登在 EMBO 上的“关于大脑内受体”的论文，下载量已达 4000。可以看到，上下两个实验图一模一样，几乎就是“直接复制粘贴”过来的。

这篇发布于 2003 年在 Science 上的论文，已被引用超过 600 次，论文研究课题对于理解血管发展和血管新生过程具有重要意义。

争议点也很明显，论文里本应代表不同的实验结果的图片，似乎是同一图片的旋转并被重复使用。

这篇发布于 2001 年 Science 上的论文，研究结果为理解神经元轴突生长和导向的分子机制提供了重要线索。目前下载量已超 2000 次，被引用接近 200 次。

这篇论文争议点和上面的一致，图 B 和 D 中的印迹像是通过复制得到的。

另外一篇，也是发布于 2001 年在 Science 上，这篇论文对神经发育和轴突导向领域产生了巨大影响。目前

下载量已超 2700 次，被引用接近 455 次。

仔细看能发现，实验第 28 阶段，0 小时和 1 小时的图例完全一致，只是大小变了。

还有这篇，发布于 1999 年在 Cell 上，关于神经元轴突分支形成的分子调控机制的论文。

而除了上面这 5 篇，要说最具争议且影响巨大的论文，当属时任生物技术公司高管的拉维涅与他人合著，在 2009 年发表在 Nature 上，宣称找到了阿尔兹海默病患者脑部退化原因的这篇。

这篇论文发布即造成轰动，甚至当年 Nature 还为此特别发表了一篇题为“阿尔茨海默病理论引起了轰动”的文章。

论文发表后，拉维涅也顺利被提升为 Genentech 公司首席科学官，负责领导一个 1400 多名科学家组成的团队。

但随后，公司科学家突然发现该实验结果始终无法复制。

因此在 2011 年，Genentech 研究审查委员会进行了内部审查，发现论文中有数据是伪造的，但鉴于事发多年且没有直接证据：

表示不存在任何欺诈或不当行为。

因陷造假争议，目前这篇论文已被 Science 打上警示标签，提醒读者小心引用。

那么一位科研大佬、名校校长，到底是如何被发现“学术不端”的？事情还要从一位斯坦福大二学生说起。

斯坦福大二学生掀起整场调查

关于拉维涅的重点调查，起始于去年 11 月底。

在此之前，拉维涅名下几篇论文已存在学术不端的争议，但大多都是坊间讨论。直到斯坦福大学学生报纸《斯坦福日报》刊登的一则重要信息，才终于引来斯坦福校方正式立案调查。

去年 11 月 29 日，斯坦福大二学生西奥・贝克爆料，拉维涅校长的一项研究正在被欧洲分子生物学组织（EMBO）调查，同时被著名学术打假人伊丽莎白・比克盯上，另有 3 篇在 Nature、Science 上发表的论文也被认为存在“重大问题”。

要知道，伊丽莎白・比克类似于学术打假圈的福尔摩斯，非常擅长检测论文中有过特殊处理的图像。

在这篇爆料中，就附上了多张涉嫌造假的研究图表，并明确圈出了可疑部分。

同时文章还表示，当时斯坦福在一份声明中“淡化”了拉维涅涉嫌学术不端的问题。

发言人迪・莫斯托菲说，拉维涅“没有以任何形式参与两篇争议论文的造假”，包括正在审查的发表在 EMBO 上的论文。学校表示，这些问题不会影响论文的数据、结果或解释。

而这种说辞显然不能被审查方接受，西奥采访了专业学术打假人伊丽莎白・比克，她表示，以不影响数据为由对此不屑一顾显然让人觉得不妥，阅读论文的人可能会觉得还有很多错误藏在这些数据里？

带着各种质疑和争论，这篇发表在校刊上的文章，火速引发各方关注，并成为整场调查中最关键的导火索。

文章发表第二天（11 月 30 日），Science 宣布对两篇争议论文进行勘误更正；12 月 2 日，斯坦福校方正式成立调查小组，开始对相关论文进行调查；12 月 6 日，Cell 也宣布对相关论文进行调查。

12 月 7 日，校方公布了调查小组成员名单，以美国前司法部副部长为首，后续如诺贝尔奖得主兰迪・佘克曼、前普林斯顿大学校长谢莉・迪尔曼等参与到实际调查。

拉维涅本人当时发布了一份公开声明表示：

科学的诚信度对于校方和我个人来说都是至关重要的。

接下来的 8 个月里，调查组对拉维涅合著的 12 篇论文进行了重点审查。结果表明，5 篇拉维涅作为主要作者的论文中，有 4 篇出现了数据篡改、结论误导的情况。

拉维涅本人也发布了最新声明，并表示自己是对学生、手下研究人员太过信任的“受害者”，未来他会更加严格地监督实验工作，比如系统地将图像和原始数据进行比对。

8 月 31 日，拉维涅将正式卸任斯坦福大学校长一职，但之后还会留校任教。

对此，学术打假人伊丽莎白・比克表示意外：

他辞职的事情让我感到惊讶，我认为这是一个好结果。 他应该做一个更好的监督者，作为研究中的资深学者，虽然他不是做实验的人，但是要对最终工作负责。

不过比克也表示，这场风波一定会对拉维涅未来的研究工作造成巨大影响，可能任何一项工作都会受到质疑。

这些学术不端论文出现在他研究生涯的不同阶段，所以不是某一个实验室的问题。 如果之后他写新论文，那么它们应该接受更严格、彻底的审查。

值得一提的是，这次“涉事论文”中，又出现了阿尔兹海默症相关的研究。

要知道，去年 7 月学术打假人比克办的另一桩“大案”，也是和阿尔兹海默症有关。Science 曝出，2006 年发表在 Nature 上的阿尔兹海默症重要假说开山之作，涉嫌数据造假。这可能给该领域带来长达 17 年的误导。

有网友感慨，阿尔兹海默症这个研究领域多年来都是一团糟，这导致真正有效的临床研究都很少。

而除了对调查本身热议外，网友们还注意到了这次点燃导火索的大二小伙西奥・贝克。据了解他 2022 年入学，对新闻报道、计算机等领域都很感兴趣。

有人表示，他的父母都是新闻行业从业者，分别是《纽约时报》和《纽约客》的资深记者。

One More Thing

不管咋说，拉维涅校长陷入的这波调查，把学术圈各位给看呆了。杜克大学陈怡然教授也来吃瓜，还透露了下一位“有力竞争者”……

大概这就是坑导师的最高境界？（doge）

参考链接：

[1]https://stanforddaily.com/2023/07/19/stanford-president-resigns-over-manipulated-research-will-retract-at-least-3-papers/

[2]https://news.ycombinator.com/item?id=36790301/

[3]https://tessier-lavigne-lab.stanford.edu/news/message-stanford-community/

[4]https://stanforddaily.com/2022/11/29/stanford-presidents-research-under-investigation-for-scientific-misconduct-university-admits-mistakes/

[5]https://www.science.org/content/blog-post/tessier-lavigne-matter-shows-why-running-lab-full-time-job

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