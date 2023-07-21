消息称三星 Galaxy S24 系列手机将不会升级前置摄像头

IT之家 7 月 21 日消息，据 SamMobile 报道，三星 Galaxy S24 系列手机将沿用 Galaxy S23 系列的 1200 万像素前置摄像头，即使是旗舰型号 Galaxy S24 Ultra 也将不会获得前置摄像头的升级，这也是目前首次关于 Galaxy S24 系列前置摄像头的消息。

▲ 图源 三星电子官网

报道指出，三星今年早些时候为 Galaxy S23 机型配备了全新的 1200 万像素前置摄像头，这也是自 2019 年 Galaxy S10 系列以来三星首次对旗舰机的前置摄像头进行分辨率升级，因此 Galaxy S24 系列在这方面带来另一次改进的可能性很小，如今的消息则证实了这一点。

这一消息也意味着三星 Galaxy S24 系列不会配备屏下摄像头，三星可能认为屏下摄像头还无法为 Galaxy S 系列提供预期中的图像质量。

根据IT之家此前报道，三星 Galaxy S24 系列的后置摄像头也将不会迎来太多变化，其 2 亿像素主摄像头会继续得到沿用。不过有消息称，Galaxy S24 Ultra 的长焦镜头将会有所调整，现有 10 倍光学变焦的长焦镜头将得到升级，同时取消此前传言中的可变焦距设计。

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