腾达 AX3000 全屋 WiFi6 套装预售开启，到手价 999 元起

IT之家 7 月 21 日消息，腾达今日宣布 AX3000 全屋 WiFi6 套装（5 口 AC 一体机 + 3AP 面板）现已开启预售，售价 1499 元，京东前 300 名到手价 999 元。

据官方介绍，腾达 AX3000 全屋 WiFi6 套装是一个 PoE・AC 一体化主路由和若干个面板产品组合，由 GO-8G-POE 企业级路由器 + W15-Pro 面板组成。将面板分布于各个房间，类似于将路由器天线延伸至全屋各处，避免信号穿墙衰减。

IT之家从腾达官方公众号了解到，W15-Pro 面板采用全新一代 WiFi6 技术，双频并发速率达到 3000Mbps；采用标准 POE 供电，支持支架安装和 AP 安装（免工具、免拆卸）；采用标准 86 型尺寸设计，和开关插座尺寸一致；111 个小百叶散热孔，均匀排列，对比“埋墙里”的 AP，散热效率提升 30%。

此外，腾达 AX3000 全屋 WiFi6 套装还支持 KVr 无线漫游、频谱导航（5G 优先）、自动信道调优、DC / POE 双供电、4 路信号放大器等功能，并且支持手机 App 管理。

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