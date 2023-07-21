布加迪宣布 2024 年推出下一代超级跑车，2026 年开始生产

IT之家 7 月 21 日消息，全球顶级超跑品牌布加迪近日宣布，将于 2024 年推出下一代超级跑车，也即现有布加迪 Chiron（奇龙）超跑的后继车型。

▲ 布加迪 Chiron（图源 布加迪官网）

布加迪在 2016 年推出了旗下顶级超跑威龙的后续车型 Chiron，布加迪称其为公司历史上最快、最强大的跑车，“突破了汽车设计、技术、工程和生产的界限”。该车型全球限量发售 500 台，已经售罄。

布加迪 Chiron 搭载 8 升 W16 四涡轮增压发动机，最大输出功率为 1500hp / 6700rpm，最大扭矩为 163kgm / 2000-6000rpm，其百公里加速仅为 2.4 秒，基于安全原因，其最高时速限制为 420km/h，理论极速约为 463km/h。

布加迪表示，Chiron 的后继车型已设计两年多，计划于 2026 年开始生产。

IT之家此前报道，布加迪设计总监曾表示，其首款全电动超跑可能要到 2030 年后才会上市，该品牌会在整个 2020 年代专注于混合动力汽车。

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