广汽传祺上半年累计销量 18.8 万辆，同比增长 9.0%

IT之家 7 月 21 日消息，广汽集团今日宣布，2023 年上半年，广汽传祺累计产量 18.2 万辆、累计销量 18.8 万辆，同比分别增长 7.3% 和 9.0%

▲ 图源 广汽集团官微

广汽集团表示，今天是广汽传祺成立 15 周年。在过去 15 年间，中国汽车市场年销量从 938.05 万辆到 2686.4 万辆，坐稳世界第一；而中国汽车品牌市场占比从 26%，到 2023 上半年正式超过 50%，也取得了显著成长。

广汽集团还表示，截至目前，传祺智电新能源 E9 上市一个多月，累计销量已突破 5000 辆。

IT之家此前报道，广汽传祺 E9 插电混动 MPV 于 5 月 21 日上市，该车搭载了自研的 2.0T 插混系统，WLTC 工况下纯电续航里程为 106km，满电满油续航达 1442km，亏电百公里油耗 6.05L。新车共推出三个版本：E9 PRO、E9 MAX、E9 宗师，售价分别为 32.98 万元、36.98 万元和 38.98 万元。

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