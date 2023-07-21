摩尔线程 v222.31.0.2 社区版显卡驱动更新：新增《DOTA2》等 5 款 DirectX 11 游戏

IT之家 7 月 21 日消息，摩尔线程今日正式发布版本号为 v222.31.0.2 的社区版驱动。基于新的社区版驱动程序，游戏玩家可抢先体验《DOTA2》《最终幻想 14》《群星》《逃离塔科夫》《神力科莎》等五款 DirectX 11 游戏。

此外，新的社区版驱动还针对用户反馈和需求进行了优化，比如 PES 控制中心增加自动检测 Resizable BAR 是否打开的功能。与此同时，该社区版驱动的效率和稳定性也得到进一步优化与提升。

以下为 v222.31.0.2 版本驱动更新的主要内容：

▽ 支持的显卡型号：

MTT S80

MTT S70

▽ 支持的操作系统：

Windows10 64bit 21H2 专业工作站版以及后续版本。

▽ 新增功能体验：

1. PES 控制中心增加自动检测 Resizable BAR 是否打开的功能；

2. 进一步提升驱动效率和稳定性。

▽ 新增游戏体验：

1.《刀塔 2》（Dota2）

2.《最终幻想 14》（Final Fantasy14）

3.《群星》（Stellaris）

4.《逃离塔科夫》（Escape from Tarkov）

5.《神力科莎》（Assetto Corsa）

▽ 支持主板：

支持 Resizable BAR 和 Above 4G 功能芯片组的主板。

据IT之家此前报道，摩尔线程今年 6 月正式推出基于 DirectX 11 的社区版驱动，版本号为 v222.31.0.1。基于该社区版驱动，游戏玩家可抢先体验包括《原神》《无畏契约》《命运方舟》《戴森球计划》《孤岛危机 3》在内的五款 DirectX 11 游戏。

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