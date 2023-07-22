中科大团队刷新钙钛矿电池稳态效率的认证世界纪录

IT之家 7 月 22 日消息，中国科学技术大学徐集贤教授团队日前在钙钛矿太阳电池方面获得重要进展，创造了钙钛矿电池稳态效率的认证世界纪录 26.1%，被美国可再生能源国家实验室 NREL 的《Best Research-Cell Efficiency Chart》收录。

▲ 图源 中科大官网

据中科大官网介绍，NREL Chart 具有近 50 年的历史，是最悠久的光伏世界纪录排行榜，其权威性和荣誉为国际光伏学术界和工业领域所公认，代表了光伏领域的最前沿技术动态。本次收录代表着中国科大在光伏技术研发方面的新突破。

中科大表示，此次研究是徐集贤教授团队在新型钙钛矿单结、下一代晶硅-钙钛矿叠层电池方面持续探索下的最新成果。该工作受到国家自然科学基金委、国家科技部、中国科学技术大学碳中和研究院等基金支持。

IT之家此前报道，中科大团队曾在今年 2 月与合作者，针对钙钛矿太阳能电池中长期普遍存在的“钝化 — 传输”矛盾问题，提出了一种命名为 PIC（多孔绝缘接触）的新型结构和突破方案，实现了 p-i-n 反式结构器件稳态认证效率的世界纪录，并在多种基底和钙钛矿组分中展现了普遍的适用性。

该团队在叠层器件中广泛使用的 p-i-n 反式结构中开展了 PIC 方案的验证，首次实现了空穴界面复合速度从~60cm / s 下降至 10cm / s，以及 25.5% 的单结最高效率（p-i-n 结构稳态认证效率纪录 24.7%）。

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