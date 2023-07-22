格斗游戏《铁拳 8》封测实机曝光，全角色演示

IT之家 7 月 22 日消息，格斗游戏《铁拳 8》PS5 版本于 7 月 21 日开启封测，截至 7 月 24 日，YouTube 上流出大量实机视频，介绍了 16 个角色及多个竞技场。同时，XSX|S、Steam 平台封测于 7 月 28 日开启，截至 7 月 31 日。

IT之家从官方获悉，本次封测中玩家可以游玩 16 个角色：Jin Kazama、Kazuya Mishima、Jun Kazama、Paul Phoenix、Marshall Law、King、Lars Alexandersson、Jack-8、Ling Xiaoyu、Nina Williams、Asuka Kazama、Leroy Smith、Lili、Hwoarang、Bryan Fury、Claudio Serafino。

共有 5 个战斗关卡：Urban Square（Evening）、Yakushima、Rebel Hangar、Sanctum、Arena。

封测报名时间：2023 年 6 月 9 日（五）21：00～7 月 27 日（二）16：00（UTC+8）

如报名人数超出目标人数，将进行抽选，并仅会透过发送信件至报名时登记的电子信箱与获选者联系，进行后续测试相关说明。

获选通知：

PS5 版：2023 年 7 月 19 日（三）15:00（UTC+8）左右开始依序通知。

Xbox Series X|S、Steam 版：2023 年 7 月 26 日（三）15:00（UTC+8）左右开始依序通知。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。