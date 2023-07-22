育碧免费游戏《冠军冲刺》将停止内容更新，因玩家活跃度不足

IT之家 7 月 22 日消息，育碧旗下免费多人轮滑 + 球类 + 角色竞技游戏《冠军冲刺（Roller Champions）》近日发布推文称，因玩家活跃度不足，将停止内容更新。

▲ 图源 Steam

开发团队在公告中表示：“考虑到目前我们在游戏中看到的玩家活跃度，我们决定让目前游戏中的模式成为‘最终的《冠军冲刺》体验’，它们将永久取代季节性内容更新和核心游戏更新。”这也意味着游戏未来将不再继续推出新内容。

官方还表示，目前每月前 100 玩家排行榜功能也将下线，而当前的巡回赛计划轮换将持续至 2024 年。

这一公告也宣告了游戏的“慢性死亡”，即虽然游戏依然将继续运营，但不会获得开发团队任何额外的关注。开发团队表示作出这一决定是“为了保持游戏的可持续发展并使其继续存在”。

IT之家此前报道，《冠军冲刺》去年 12 月登陆 Steam 平台。这是一款免费团队 PvP 运动游戏。作为一名轮滑冠军，你要参与三对三的竞赛。规则很简单：拿到球，确保本队控球的同时绕圈滑行，躲避对手然后得分。你还可以在得分前多滑几圈，这样就能获得更多分数。每场比赛后，你会收获粉丝，最后还能前往更大的竞技场比赛。自定义你的角色，打造独一无二的命运。

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