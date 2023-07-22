Telegram 限时朋友圈功能“故事”上线，暂时仅限付费用户

IT之家 7 月 22 日消息，Telegram 的限时朋友圈功能“故事（Stories）”功能已于近期悄然上线，根据 Telegram 官推在网友提问中的回复，目前仅有 Premium 付费用户可以发送故事。

“故事”功能类似微信朋友圈，用户可以发送仅限好友查看的图片和视频内容，但与普通朋友圈不同的是，这类内容有时间限制，最多在 48 小时后就会被删除。这种限时朋友圈功能此前在 Snapchat 和 Instargram 上都相当流行。

IT之家此前报道，Telegram 首席执行官帕维尔・杜罗夫（Pavel Durov）表示，他最初并不愿添加该功能，但在用户的持续要求下，最终决定推出故事，并用 6 个关键词来强调该服务的特殊性：

隐私 用户可以自由精确定义其受众。Instagram 允许用户公开发布故事或仅发布到亲密朋友列表。Telegram 更进一步，允许用户在“所有人”、“仅限你的联系人（有例外）”、“一些选定的联系人”或“亲密朋友列表”之间进行选择。 简洁的 UI Telegram 团队表示不会破坏现有用户体验，该功能将放置在聊天列表顶部的扩展栏中，这样可以在轻松访问的同时不占用宝贵的空间。 灵活性 如果用户不想看到某个联系人发布的故事，可以选择隐藏它们。在“联系人”选项中的“隐藏”列表即可设置。 说明文字 用户可以为照片 / 视频故事添加标题和更多说明性文字。 前后双摄支持 这是一项有趣的功能，可能会成为流行的“穷人全景镜头”，将允许用户同时发布前后摄像头拍摄的照片或视频。 可选的限时时长 目前竞品的类似功能通常只能设置为 24 小时后删除，但 Telegram 提供 6 小时、12 小时、24 小时和 48 小时的灵活选项，当然也可永久在个人资料页面显示故事，并为每个故事提供单独的隐私设置。

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