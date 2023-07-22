美国一女子用比特币雇凶杀人骗保反被骗，被判处五年监禁

IT之家 7 月 22 日消息，据美联社报道，美国内华达州一名妇女因承认用比特币雇凶杀死自己的前夫以骗取高额保险金而被判处五年监禁。

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法庭记录显示，这名女子叫克里斯蒂・林恩・费尔金斯 （Kristy Lynn Felkins），今年 38 岁。她于 2016 年开始在一个声称提供雇佣谋杀服务的暗网杀手网站上与某人进行交流。起诉书称，费尔金斯希望在她的前夫在加利福尼亚州奇科旅行时杀死他。

费尔金斯为此支付了 5000 美元（IT之家备注：当前约 35900 元人民币）的比特币，并表示愿意额外支付 4000 美元（当前约 28720 元人民币）以加快谋杀进度，她还承认，她“不在乎”前夫的新女友是否会在“谋杀过程中受到伤害。”

费尔金斯还说希望在前夫去世后收到一大笔人寿保险金，因此要求把谋杀行动伪造得看起来像是一场意外。根据她的认罪记录，她曾询问“杀手”是否“有可能让这起谋杀看起来像是一场出了问题的抢劫。”

然而“杀手”在收到比特币后并没有兑现诺言，警方表示，该网站实际上只是一个诈骗网站，意图从毫无戒心的客户那里骗取资金，并且已经不再活跃。

经过审理，法院最终判处费尔金斯五年监禁，并要求其在获释后前三年继续接受司法监督。

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