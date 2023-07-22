到底谁才是世界第八大奇迹

世界七大奇迹的名头你应该从小就听过，但有的时候我很好奇，世界第八大奇迹到底是谁？

之所以有这个问题，主要是带着这个名头的景物实在是太多了，例如我记得兵马俑就是第八大奇迹：

但我后来发现比萨斜塔也被称为第八大奇迹：

此外巴拿马运河也算是第八大奇迹，悉尼歌剧院也有第八奇迹的称号。

这就好像是四大天王的第五位，五人众里的第六人，你永远不知道替补席上热身的选手是谁，仿佛把我拉上去我也可以。

所以说，有没有什么权威认定，世界第八大奇迹到底是谁？

其实还真没有，「世界第八大奇迹」是一个非官方的称号，通常是用来描述那些足够壮观的自然风光、建筑、设计，甚至也可以是人。

毕竟世界上各种文明创造的奇观那么多，只排七个肯定不够用。同时为了避免争议，那不如留一个填空题，大家都是老八，自己往里填就行了。

拥有这个称号的奇观，有的是由知名媒体来认定的，有的则是来自作家、政治家、科学家等名人的赞美，不受时间限制，争议性也不算强，可以是几千年前的古老方尖碑，也可以是不到百年的帝国大厦。

总之当它们被冠以这个名头后，似乎也就意味着它们能与经典世界七大奇迹齐名，是值得一看或者记忆的景点。

例如在自然景观方面，伯尼瀑布就被美国的前总统罗斯福称为「世界第八大奇迹」：

还有北爱尔兰的「巨人之路」，它在 1986 年就被联合国宣布为世界遗产，由大约 40000 个相互连接的玄武岩柱组成，确实是大自然的杰作。

新西兰的「粉红色与白色梯形丘」好似仙境，说是大自然的奇迹一点毛病也没有，只不过现在只能从艺术家的作品中看到它的样子，因为它已经毁于 1886 年的火山爆发。

除了自然景观，古代建筑方面的提名者就更多了。

像是琥珀屋，它是由普鲁士国王送给俄罗斯彼得大帝的豪华礼物，光是墙面镶嵌的琥珀与珍宝就有 6 吨多重，算是金碧辉煌中的金碧辉煌。目前能看到的也只有复原品了，只不过复原工程就干了 25 年，花了上千万美元。

印度尼西亚的「婆罗浮屠」被称为世界上最大的佛教建筑，是东南亚最大的考古遗址之一，也与长城、泰姬陵、吴哥窟并称东方奇迹。

它建于大约公元九世纪，不仅历史悠久，还曾一度被火山灰掩埋了八百多年，最后又重见天日。

有点孙悟空被佛祖压在五行山下的感觉，光是能重见天日就已经够奇迹的了。

印度的「团结雕像」也有第八奇迹的名头，而它本身也是世界上最高的雕像，高度超过 180 米。

位于尼罗河的阿斯旺大坝也曾在 1964 年被誉为世界第八大奇迹，这个称赞来自当时的苏联领导人赫鲁晓夫。

世界上还有人类被称为「世界第八大奇迹」，拥有这个名头的是职业摔跤手巨人安德烈。这个老哥因为过量的生长激素而拥有了庞大的体格，于是也就有了这个夸张的花名。

还有在虚构作品里，金刚也有「世界第八大奇迹」的名号，因为捕获它的人类要靠这个来吸引眼球赚钱。

说到这里，第八大奇迹可以说是五花八门，但其实有意思的是，「世界七大奇迹」也不只有七个，因为这个名单发展至今也是有了多种类型。

其实这个名号诞生之初就有点旅游指南的意思，最早期的名单可以追溯到几千年前，当时人们了解的世界范围有限，但也对世界上最不可思议的人造建筑感到惊艳，并用数字「七」进行了排列。

它们分别是：

胡夫金字塔、空中花园、宙斯神像、阿尔忒弥斯神庙、摩索拉斯王陵墓、罗得岛太阳神雕像、亚历山大灯塔。

而之所以用数字「七」，也是因为在希腊文明中代表着完美。当然名单只能说是传承下来的，也称为古代世界七大奇迹，流传期间肯定存在争议与讨论。同时列表里的奇迹也都消失得差不多了，除了胡夫金字塔还在，有的甚至虚无缥缈都没法证实是否真的存在过。

所以，随着时间发展，这份名单也更新了。当然，名字或许会加上一些限定作为区分。例如在 2001 年，瑞士的「新七大奇迹」基金会就搞过一个全新的投票，在网络上选出新的奇迹，最终名单为：

中国长城、佩特拉古城、里约热内卢基督像、马丘比丘、奇琴伊察、斗兽场、泰姬陵，以及一位荣誉候选者金字塔。

如果你玩《文明 6》的话，这些奇观应该听起来一点也不陌生。此外，其他名单中还可能会有大报恩寺、巨石阵等等。

美国媒体评出的「新奇迹」包括了一些自然景观：

布达拉宫、耶路撒冷老城、极地冰盖、帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区、玛雅废墟、塞伦热提与马赛马拉动物大迁徙，甚至还有互联网。

四舍五入，我这个网友也是个奇迹。

当然，也有人专门为世界上的自然景观排列过「世界七大奇观」：

极光、科罗拉多大峡谷、大堡礁、瓜纳巴拉湾、 珠穆朗玛峰、帕里库廷火山、维多利亚瀑布。

其实不少国家都有自己的奇迹列表，同时它们就像是一份旅游攻略，为大家指导世界上应该被记住的人类壮举或者自然景观。

而对我来说，「奇迹」更是灵活变动的。例如现在这个时候，我就感觉空调才是世界第一大奇迹，没它我真的没法撑过这个夏天了。

参考资料：

https://www.bbc.com/travel/article/20211024-the-birthplace-of-new-zealand-tourism

https://www.discoveringireland.com/vacations/the-giants-causeway/#:~:text=The%20north%20Antrim%20coastline%20in,a%20flow%20of%20basaltic%20lava.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aswan_Dam

https://en.wikipedia.org/wiki/Pink_and_White_Terraces

https://www.youtube.com/watch?v=Ex39KgoxqzQ

https://en.wikipedia.org/wiki/Amber_Room

https://en.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building

https://en.wikipedia.org/wiki/Borobudur

https://en.wikipedia.org/wiki/Burney_Falls

https://en.wikipedia.org/wiki/Giant%27s_Causeway

https://www.waimangu.co.nz/history/pink-and-white-terraces

本文来自微信公众号：狂丸研究所 （ID：kuangwanplay），作者：狂丸

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