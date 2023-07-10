世界最大球型建筑首次点亮：表面覆盖 120 万个 LED 光源，视效炸裂

IT之家 7 月 10 日消息，坐落于“赌城”拉斯维加斯市中心的球形沉浸式体验场馆 MSG Sphere，在本周开启了外墙 LED 屏幕的首次点亮测试。

这个巨型球形建筑耗资 23 亿美元（IT之家备注：当前约 166.29 亿元人民币）建造，拥有全球最大的 LED 屏幕外墙，也是世界上最大的球形建筑。Sphere 于 2023 年 7 月 4 日正式亮灯，并举行了烟花表演。Sphere 的 LED 屏幕外墙面积约为 58 万平方英尺，有 120 万个灯珠，每个灯珠能显示多达 2.56 亿种颜色。

Sphere 的直径为 157.2 米，高度为高达 111.5 米，可以容纳 17600 个座位，站立容量为 20000 人。Sphere 的 LED 屏幕可以显示各种动画效果，如月亮、地球、万圣节南瓜、烟花和眼球等，令人叹为观止，视觉效果炸裂。

Sphere 的视频近日在网上热传，有人认为它是美国最酷的建筑，也有人觉得它是浪费资源。Sphere 将于 9 月份举办首场演出，摇滚乐队 U2 将登台。

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