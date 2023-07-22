消息称索尼 Project Q 游戏掌机将基于 Android 系统

IT之家 7 月 22 日消息，最新出现在 IMGUR 上的泄露图显示，索尼的 Project Q 游戏掌机似乎将运行在修改过的 Android 系统上。

▲ 图源 IMGUR

索尼官方曾表示，Project Q 是一款将于今年晚些时候推出的专用设备，玩家将能够通过 Wi-Fi 远程游玩 PS5 主机上安装的任何可兼容游戏。索尼介绍，该设备配备 8 英寸 LCD 屏幕，分辨率高达 1080p，帧率可达 60fps。

据 wccftech 报道，如果 Project Q 确实运行在 Android 系统上，而不是像 PS Vita 这样的定制操作系统上，那么极客们很可能会找到一种方法来启用 GeForce NOW、Shadow、Boosteroid、Amazon Luna 和 Xbox Cloud 等流媒体应用程序。这也意味着 Project Q 将可以被用作罗技 G Gloud 或 Abxylute 等设备的可行替代品。

不过IT之家此前报道，有消息称 Project Q 续航只有 3-4 小时，可能无法和 Steam Deck 等其它游戏掌机竞争，比如罗技 G Cloud 的续航长达 12 小时，而 Steam Deck 也有 7 小时。

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