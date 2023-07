IT之家 7 月 22 日消息,《行尸走肉》今日公布新一部衍生剧,副标题为 The Ones Who Live,将在 2024 年上线。该剧集主角将是瑞克和“刀女”米琼恩,先导预告片发布。

在预告片中,米琼恩说:“我已经在那里待了很长时间了。几年前我失去了他,然后事情发生了变化,我发现他还活着。” 就在这时,瑞克的画面出现。

据IT之家此前报道,《行尸走肉》另一部衍生剧《行尸走肉:达里尔・迪克森》将在 9 月 10 日上线 AMC,“弩哥”诺曼・李杜斯主演。剧情方面,“弩哥”醒来发现自己来到了法国的海岸,他将开启新的旅程,寻找回家的路。

